Начало летних школьных каникул в Свердловской области переноситься не будет

12:08 | 19.03.2020

Фото: bdg.by

Сегодня, 19 марта, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева сообщила о том, что даты начала летних каникул и последних звонков переноситься не будут.



– Последние звонки, ЕГЭ и ОГЭ, летние каникулы начнутся в ранее запланированные даты. Изменения касаются только дат досрочной сдачи ЕГЭ – они переносятся на основной период, – заявляет Журавлева.



Также Нина Журавлева отмечает, что загородные детские оздоровительные лагеря будут работать в штатном режиме.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»