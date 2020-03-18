В Екатеринбурге срываются контракты на строительство дорог и детсада

12:02 | 19.03.2020

Фото: fishki.net

Мэрия Екатеринбурга не успевает заключить контракты на строительство четырех участков дорог и детского сада на 250 мест в Академическом.



По словам министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, конкурсы, которые можно было провести в феврале, мэрия запланировала на март. «Такое опоздание может привести к неполному освоению субсидий», – заявляет чиновник.



Волков отмечает, что, если мэрия не заключит контракты до 1 апреля, деньги перенаправят на иные нужды.



В свою очередь, глава города Александр Высокинский заявляет, что конкурсные процедуры уже начаты, контракты будут заключены в первых числах апреля. В конце апреля рабочие выйдут на площадки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»