Начальник департамента образования Екатеринбурга заявила, что никто не может штрафовать родителей за то, что их дети находятся на улице в период карантина

11:55 | 19.03.2020

Фото: zen.yandex.fr

В сети появился фейк о том, что на улицах и в торгово-развлекательны центрах Екатеринбурга ловят школьников и штрафуют их родителей за то, что дети в период карантина не сидят дома. Как заявила на пресс-конференции начальник департамента образования уральской столицы Екатерина Сибирцева, ничего подобного в городе не происходит.



– Никто не будет останавливать детей на улицах и штрафовать родителей, так как на это у нас даже нет прав. Однако, стоит отметить, что родители всё же ответственны за то, чтобы ребенок не подвергал опасности свое здоровье и здоровье других, – сообщает Сибирцева.



Начальник департамента образования также отметила, что родителям стоит обеспечит серьезный подход к изоляции детей, особенно тем семьям, кто недавно вернулся из стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»