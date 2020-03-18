С 23 марта доступ в УрФУ будет ограничен для студентов

11:49 | 19.03.2020

Фото: cultinfo.ru

С 23 марта доступ в здания Уральского федерального университета будет ограничено для студентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил проректор УрФУ по развитию образовательных технологий Андрей Созыкин. Все занятия будут проводиться с помощью инструментов удаленного обучения.



По словам Созыкина, на сайте университета появилась страница, которая посвящена переходу на дистанционное образование. Именно там студенты могут посмотреть план, в какие сроки нужно будет сдавать ту или иную работу и какими инструментами пользоваться при удалённом обучении. Также подробные инструкции по данному вопросу будут направлены студентам и преподавателям через все доступные каналы.



Практические занятия, проведение которых требует наличие оборудования, перенесены на конец семестра. Проректор УрФУ сообщил, что часть этих занятий может быть заменена на расчетные работы либо курсовые проекты. Также в университете существуют виртуальные лабораторные работы, не требующие наличие оборудование, поэтому их можно будет выполнять также в удаленном режиме.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»