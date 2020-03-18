Роспотребнадзор рассказал о разнице в симптомах коронавируса и гриппа

11:48 | 19.03.2020

Фото: официальный сайт Роспотребнадзора

Сегодня, 19 марта, Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой рассказывается о различиях между симптомами коронавируса COVID-19, простудных заболеваний и гриппа.



Сообщается, что и коронавирус, и вирус гриппа вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного и легкого до тяжелого заболевания с возможным летальным исходом. Кроме того, оба вируса передаются при контакте воздушно-капельным путем и через фомиты, то есть любые предметы или субстанции, содержащие патогенные микроорганизмы.



При этом, грипп имеет более короткий средний инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями), чем коронавирус. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, а для вируса гриппа он составляет 3 дня, а значит грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.



«Кроме того, передача в первые 3-5 дней болезни или, потенциально, предсимптомная передача – передача вируса до появления симптомов – является основной причиной передачи гриппа. В противоположность этому, хотя мы знаем, что есть люди, которые могут распространять вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции», – сообщается в памятке.



И коронавирус, и вирус гриппа имеют похожий спектр симптомов, но доля тяжелых случаев отличается. Данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения коронавирусом являются легкими или бессимптомными, 15% – тяжелыми и 5% критическими. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа.



В ведомстве также добавили, что больше всего гриппу подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. А в случае с COVID-19, пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»