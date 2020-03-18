Охранник в Свердловской области лишился ноги на производстве

11:19 | 19.03.2020

Фото: us.evraz.com

Инцидент произошел на предприятии АО «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле. Электрокар, движущийся задним ходом, сбил охранника, в результате чего сотруднику отрезало ногу.



Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Сейчас представители ведомства проводят проверку и выясняют обстоятельства несчастного случая. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»