В Екатеринбурге вырос уровень заболеваемости ОРВИ

10:00 | 19.03.2020

Фото: myudm.ru

За прошедшую неделю в Екатеринбурге ОРВИ заразились 14,5 тысячи горожан. Эта цифра выше показателя прошлой недели на 29% и находится на уровне эпидпорога, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



Во всей Свердловской области за неделю с 9 по 15 марта зарегистрировано 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ, но показатель заболеваемости на уровне прошлой недели и ниже уровня эпидпорога на 21%.



Также в ведомстве сообщили, что из-за ОРЗ полностью закрыты 7 детсадов, а в 75 классов в 43 школах частично приостановлен образовательный процесс.



Кроме того, за прошедшую неделю 775 раз поставлен диагноз «пневмония». Это на 12% ниже уровня прошлой недели и на 6% выше уровня аналогичного периода 2019 года.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»