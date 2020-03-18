В Академическом районе Екатеринбурга переименовали улицу

09:40 | 19.03.2020

Фото: akademekb.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский постановил переименовать улицу Академика Тимофеева-Ресовского. Теперь вместо нее появится улица Академика Парина.



В УК «Академический» сообщили, что местные жители до сих пор не могли оформить прописку в новых квартирах, так как властей не устраивало название улицы. Дело в том, что академик якобы «сыграл неоднозначную роль в истории».



Добавим, что документ о переименовании улицы находился на согласовании еще с декабря прошлого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»