Два района Екатеринбурга останутся без света

09:25 | 19.03.2020

Фото: roomester.ru

Сегодня с 9:00 до 17:00 в двух районах Екатеринбурга отключат электричество. Света не будет на улицах Кировского и Железнодорожного районов.



В пресс-службе администрации Железнодорожного района рассказали, что подачу электроэнергии прекратят в поселке Палкина на улицах Автоматчиков, Иванова, Кузнечная и в переулке Сосьвинском. А в Кировском районе без света останутся дома в поселке Шарташ по улицам Проезжая, 133-149, Норильская, 58, 60, переулкам Пешеходный, 8, 12, 1а-9 и Соседский, 2-48, 1-35.



Такие ограничения связаны с проведением ремонтных работ, по завершении которых напряжение будет подано без предупреждений.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»