На турнир Fair Fight XI по кикбоксингу в Екатеринбурге не пустят зрителей

21:40 | 18.03.2020

Фото: Fair Fight Promotion

Турнир по кикбоксингу Fair Fight XI в субботу, 21 марта, в Екатеринбурге пройдет без зрителей. Такое решение принято организаторами в связи с указом губернатора Свердловской области о проведении массовых мероприятий в период пандемии коронавируса.



Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию боев в группе Вконтакте, на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing, телеканалах Матч! Боец и Бокс ТВ. Организаторы пообещали вернуть полную стоимость билета зрителям, для этого им необходимо заполнить заявление по ссылке ссылке https://ekb.kassir.ru/pages/ticketreturn, и отправить его по адресу o.tokan@kassir.ru, приложив билет, кассовый чек и скан-копию первой страницы паспорта. За дополнительной информацией следует обращаться по номеру телефона 368-00-00.



Добавим, что на турнире будут выступать 13 пар бойцов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»