Новости дня
21:22 | 18.03.2020
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести уральца
Мужчина ушел из дома 14 апреля 2019 года и до сих пор не вернулся.
Он родился 24.11.1987 года. Рост Исакова 175-180 сантиметров, размер ноги 45-46, у него светлые короткие прямые волосы, прямой нос, светлые глаза, дугообразные брови, также есть шрам на брови.
В последний раз уральца видели одетым в черную шапку, серую толстовку, синюю ветровку, серую футболку, светло- голубые джинсы, коричневую спортивную утепленную обувь с желтыми полосами.
Всех, кому известна какая-либо информация о Денисе Юрьевиче, просят сообщать её по номерам телефонов 8(343)356-42-09, 8-912-229-56-27, либо по линии «02».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
18.03.2020
21:22 | 18.03.2020
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