В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести уральца

21:22 | 18.03.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В уральской столице Следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР расследует уголовное дело об убийстве по факту без вести пропавшего Дениса Юрьевича Исакова.



Мужчина ушел из дома 14 апреля 2019 года и до сих пор не вернулся.



Он родился 24.11.1987 года. Рост Исакова 175-180 сантиметров, размер ноги 45-46, у него светлые короткие прямые волосы, прямой нос, светлые глаза, дугообразные брови, также есть шрам на брови.



В последний раз уральца видели одетым в черную шапку, серую толстовку, синюю ветровку, серую футболку, светло- голубые джинсы, коричневую спортивную утепленную обувь с желтыми полосами.



Всех, кому известна какая-либо информация о Денисе Юрьевиче, просят сообщать её по номерам телефонов 8(343)356-42-09, 8-912-229-56-27, либо по линии «02».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»