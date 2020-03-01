Медики не выявили новых случаев коронавируса в Екатеринбурге

19:45 | 18.03.2020

Фото: Znak.com

В уральской столице нет подтвержденных случаев коронавируса, кроме единственного случая, о котором сообщалось вчера. Ранее, днем, СМИ писали о пяти случаях коронавирусной инфекции в Екатеринбурге.



Напомним, ранее информацию о пяти заболевших опубликовал Znak.com. Однако, согласно результатам экспертиз, проведенных НИИ «Вектор» в Новосибирске, в городе есть лишь один инфицированный, об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.



«У нас есть лаборатория, которая занимается первичной диагностикой, но неслучайно федеральный центр выбрал один регион, куда все пробы отправляют. Бывало, когда случаи на первичном уровне не подтверждались, бывало наоборот. Пока Новосибирск нам подтвердил только один случай. Остальные варианты могут быть на уровне „мы думаем, мы считаем и мы предполагаем“», — цитирует Крекова Znak.com.



Добавим, что ранее с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти Екатеринбурга и Свердловской области приняли ряд мер. Так, в настоящее время на карантин закрыты школы и некоторые вузы, началась обработка транспорта, а также был создан оперативный штаб по коронавирусу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»