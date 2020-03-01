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19:45 | 18.03.2020
Фото: Znak.com
Медики не выявили новых случаев коронавируса в Екатеринбурге
Напомним, ранее информацию о пяти заболевших опубликовал Znak.com. Однако, согласно результатам экспертиз, проведенных НИИ «Вектор» в Новосибирске, в городе есть лишь один инфицированный, об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.
«У нас есть лаборатория, которая занимается первичной диагностикой, но неслучайно федеральный центр выбрал один регион, куда все пробы отправляют. Бывало, когда случаи на первичном уровне не подтверждались, бывало наоборот. Пока Новосибирск нам подтвердил только один случай. Остальные варианты могут быть на уровне „мы думаем, мы считаем и мы предполагаем“», — цитирует Крекова Znak.com.
Добавим, что ранее с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти Екатеринбурга и Свердловской области приняли ряд мер. Так, в настоящее время на карантин закрыты школы и некоторые вузы, началась обработка транспорта, а также был создан оперативный штаб по коронавирусу.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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