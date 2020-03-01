В онкодиспансере Свердловской области вдвое увеличилось количество приемов у специалистов

18:48 | 18.03.2020

Фото: medpalata73.ru

В свердловском онкодиспансере вдвое увеличили количество приемов у узких специалистов, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Так, в поликлинике организованы дополнительные приемы маммолога, уролога и трокального хирурга. Благодаря этому в больнице существенно сократились очереди.



Также сотрудники больницы в течение года планируют ускорить процесс записи пациентов на повторный прием через информаты, установленные в поликлинике. С помощью новой технологии пациенты смогут получать талоны, минуя регистратуру.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»