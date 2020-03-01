В Екатеринбурге начали дезинфекцию транспорта

18:22 | 18.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице общественный транспорт с 18 марта проходит обязательную обработку дезинфицирующими средствами. Сегодня такое поручение получили руководители ЕМУП «Гортранс», ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и представители всех коммерческих перевозчиков на совещании в администрации города.



Методические рекомендации по обработке руководителям давали сотрудники Филиала ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области. Им рассказали о средствах для дезинфекции и оборудовании.



Также всех водителей и кондукторов обеспечат медицинскими масками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»