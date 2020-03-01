В Свердловской области продолжаются поиски пенсионера, пропавшего в феврале

17:23 | 18.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

Поисковый отряд «Abris» продолжает поиски 70-летнего Александра Петровича Трухина, который ушел из дома в Первоуральске 15 февраля и так и не вернулся.



Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, карие глаза, светло-русые волосы с проседью, носит очки.



На момент пропажи был одет в коричневую дубленку, норковую шапку формовку, черные болоньевые штаны, черные ботинки.



Нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Петровича, просим сообщить по номеру 8-961-767-17-49, 02 или 102.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»