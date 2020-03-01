В Екатеринбурге студенты УрФУ все-таки переходят на дистанционное образование

17:08 | 18.03.2020

Фото: cultinfo.ru

Студенты очного отделения УрФУ с 23 марта по 12 апреля переходят на дистанционное обучение.



Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что, несмотря на дистанционную форму обучения, студенты продолжат осваивать образовательную программу в полном объеме. Для возникающих у обучающихся вопросов открыта «горячая линия» – звонки принимают сотрудники контакт-центра университета».



Напомним, что для эффективной организации дистанционного образовательного процесса министерство науки и высшего образования РФ сформировало перечень онлайн-курсов, реализуемых бесплатно. В список на сайте ведомства вошли 52 онлайн-курса УрФУ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»