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17:08 | 18.03.2020

Фото: cultinfo.ru

В Екатеринбурге студенты УрФУ все-таки переходят на дистанционное образование

Студенты очного отделения УрФУ с 23 марта по 12 апреля переходят на дистанционное обучение.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что, несмотря на дистанционную форму обучения, студенты продолжат осваивать образовательную программу в полном объеме. Для возникающих у обучающихся вопросов открыта «горячая линия» – звонки принимают сотрудники контакт-центра университета».

Напомним, что для эффективной организации дистанционного образовательного процесса министерство науки и высшего образования РФ сформировало перечень онлайн-курсов, реализуемых бесплатно. В список на сайте ведомства вошли 52 онлайн-курса УрФУ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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