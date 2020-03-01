На туристической карте Урала появится башня Шухова и шахтёрский город-призрак

17:00 | 18.03.2020

Источник: Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE»

На туристической карте Урала появятся такие индустриальные объекты, как башня Шухова, старейшая гидроэлектростанция России и шахтёрский город-призрак. Эти и другие проекты будут поддержаны Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках лаборатории проекта «Индустриальность и культура».



Финалистами этой программы стали индустриальные проекты Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. В города проектов-победителей – Сатку, Североуральск и Верхнюю Губаху – приедут российские эксперты в области урбанистики, музейного дела и социокультурных проектов. Вместе с кураторами проектов они разработают стратегии перезапуска индустриальных пространств и план их комплексной поддержки до конца 2020 года.



Итоги «Лаборатории индустриальности» будут подведены осенью этого года, после того, как тьюторы и авторы проектов снова соберутся вместе и обсудят результаты практического этапа.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»