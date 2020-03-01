В Екатеринбурге продолжается продажа билетов на массовые мероприятия вопреки указу губернатора

16:34 | 18.03.2020

Фото: yandex.ru

Билетные агентства Екатеринбурга продолжают продажу билетов на концерты звезд вопреки указу губернатора об упразднении массовых мероприятий с участием более 50 человек до 12 апреля в связи с распространением коронавируса.



Напомним, на карантин уже закрыли Оперный театр, ТЮЗ, цирк и – сегодня – киноконцертный театр «Космос».



На сайте «Космоса» отмечается, что вернуть деньги за билеты можно в головных офисах продаж билетных операторов. Однако билеты на концерт группы «Кипелов» с симфоническим оркестром до сих пор в продаже, более того, приобретенные билеты вернуть нельзя: оператор «Кассы.ру» отказывается возвращать стоимость билета, так как официально концерт не отменен, а 10-дневный срок возврата билетов без штрафов уже вышел, делится горожанка с изданием «Новый день».



Согласно постановлению минкульта России, массовые мероприятия упразднены только лишь в федеральных учреждениях. «Космос» к таковым не относится.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»