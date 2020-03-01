15:49 | 18.03.2020

Фото: yandex.by

Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегодняшний день в Екатеринбурге госпитализированы 37 человек с подозрением на коронавирус.



Всего за текущий год в Екатеринбурге под наблюдением медиков с подозрением на «китайский» вирус находились 96 человек. Официально заболевание подтверждено только у одного человека, еще пять случаев дожидаются подтверждения от Роспотребнадзора. За весь период у свердловчан отобрано более 5,5 тысяч анализов на COVID-19 – каждый госпитализированный пациент сдавал анализы по три раза.



Напомним, сегодня в Свердловской области введен режим повышенной готовности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»