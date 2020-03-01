Участковая из Екатеринбурга попала под суд за вымогательство взятки

15:29 | 18.03.2020

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшей участковой уполномоченной полиции ОП №2 Эльвиры Кузяевой. Она обвиняется по п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки совершенное с вымогательством взятки»). Средства переводились женщине на подконтрольный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк России».



Изобличили участковую оперативники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.



В настоящее время в отношении Эльвиры Кузяевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

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