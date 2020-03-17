В Первоуральске поймали мужчину, убившего жену в здании суда

14:33 | 18.03.2020

Фото: vk.com

Мужчину, который убил жену и ранил пристава и очевидца в здании суда в Первоуральске, нашли в доме матери, сообщает СКР по Свердловской области.



В ведомстве рассказали, что в ближайшее время комитет подаст в суд ходатайство об избрании меры пресечения мужчине в виде заключения под стражу.



Как сообщает глава пресс-службы регионального полицейского главка, мужчину задержали в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать.



После случившегося в суде возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»