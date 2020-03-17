В Свердловской области открываются окна «ОНФ.Помощь»

14:21 | 18.03.2020

Фото: oblgazeta.ru

Первые окна «ОНФ.Помощь» открылись в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.



В офисах можно оставить обращения по вопросам, касающимся жилищно-коммунальной сферы, состояния дорог, качества медобслуживания, организации среднего и дошкольного образования, а также предоставления мер соцподдержки.



Вице-губернатор региона Сергей Бидонько отметил, что важно поддерживать обратную связь власти и общества. Чиновник заявил, что Свердловская область – первый регион в стране, который внедрил такую модель приема обращений.



Поступающая в «ОНФ.Помощь» информация будет обрабатываться и направляться в профильные министерства, волонтерам, некоммерческим организациям и активистам Общероссийского Народного фронта, создавшим такие окна в рамках проекта «Прямая Линия. Продолжение».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»