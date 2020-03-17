Появились новые подробности убийства жителем Первоуральска своей жены в здании суда

14:01 | 18.03.2020

Фото: gorod48.ru

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Первоуральска об убийстве и покушении на убийство в здании суда.



Сегодня утром на входе в помещение одного из судебных участков Первоуральского судебного района местный 37-летний житель, в отношении которого рассматривалось административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), набросился с ножом на бывшую жену, выступавшую пострадавшей в этом деле. Женщина погибла на месте. Попытавшихся защитить ее судебного пристава и очевидца злоумышленник также попытался убить, однако он только ранил защитников и сбежал. Сейчас фигурант дело объявлен в розыск.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).



Сейчас на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа в составе сотрудников следственного отдела по городу Первоуральск, отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального СКР. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СКР. Ведется допрос свидетелей произошедшего.



«На его розыск ориентированы все наряды ОВД. Гражданин, о котором идёт речь, и ранее был не в ладах с законом, в 2008 году он был судим по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», комментирует глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.



Если вам что-либо известно о местонахождении преступника, просим позвонить по телефону 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется, отмечает полковник Горелых.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»