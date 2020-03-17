Полицейские и бойцы ОМОН задержали в Екатеринбурге двух «закладчиков»

13:57 | 18.03.2020

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге в ходе отработки оперативной информации на пересечении улице Московской и Объездной дороги экипаж ДПС совместно с сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 4 при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали двух мужчин-пассажиров, передвигавшихся на автомобиле Mitsubishi.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, при виде сотрудников в форме пассажиры вели себя подозрительно и заметно нервничали. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у одного из мужчин в кармане куртки 13 свертков с веществом неизвестного происхождения, у второго 17.



В результате проведенной экспертизы было установлено, что изъятое является наркотиком синтетического происхождения – мефедроном общей массой 9,58 граммов, кокаин массой 0,89 граммов и амфетамин массой 1,97 граммов, что расценивается как крупный размер.



После установления личности задержанных выяснилось, что оба нигде не работают, один из них ранее судим за незаконный оборот наркотических средств.



У полицейских есть основание подозревать задержанных в намерении сбыть указанную партию «синтетики». Судя по всему, мужчины являются так называемым «закладчиками», получившими большую партию запрещенного вещества для фасовки и дальнейшего распространения.



Кроме того, в ходе допроса 26-летний подозреваемый сообщил оперативникам, что около месяца назад через Интернет получил адрес с оптовой партией запрещенного вещества для дальнейшего распространения. За это время он успел оставить в разных тайниках в Верх-Исетском районе города свыше 20 «закладок».



В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подозреваемые задержаны, до решения суда они будут находиться под стражей.

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