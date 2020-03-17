В Первоуральске мужчина убил свою бывшую жену в здании суда

13:42 | 18.03.2020

Фото: телеграмм-канал BAZA

В Первоуральске мужчина напал с ножом на бывшую гражданскую жену, которая забежала в здание суда за помощью.



Ее попытался защитить судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов и случайный очевидец. Однако ничего не вышло: женщина погибла на месте, защитники получили ранения, а злоумышленник объявлен в розыск. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»