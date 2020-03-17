В Свердловской области по весне могут быть подтоплены 15 муниципалитетов

13:32 | 18.03.2020

Фото: rg.ru

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, в этом году паводок может затронуть 15 муниципалитетов.



В зоне риска находятся город Ирбит, Серовский ГО, Новолялинский ГО, Гаринский ГО, Талицкий ГО, ГО Староуткинск, Ирбитское МО, Ивдельский ГО, МО Алапаевское, Туринский ГО, Слободо-Туринский МР, Байкаловский МР, Махневское МО, ГО Верхотурский и ГО Карпинск.



Подтопленными могут оказаться 10 низководных мостов и пять участков дорог. Два моста разберут до весны. Автотранспортное сообщение может быть ограничено с 27 населенными пунктами.



Напомним, подготовка к паводку в регионе началась ещё в декабре прошлого года. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2020 году».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»