В поликлиниках Екатеринбурга организованы отдельные входы для тех, у кого повышена температура

13:15 | 18.03.2020

Фото: vk.com

В трех поликлиниках Екатеринбурга появились отдельные входы для граждан с повышенной температурой.



Речь идет о медицинских учреждениях Центральной городской больницы № 2 им. Миславского (обслуживает взрослых) – № 2 (ул. Московская, 2), № 3 (ул. Посадская, 37) и № 4 (ул. Опалихинская, 21), сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.



Такие меры профилактики позволят свести до минимума контакты пациентов с симптомами ОРВИ и высокой температурой с теми, кто пришел в поликлинику не по «вирусному» вопросу. Маршрутизация должна помочь сдержать распространение вирусных инфекций в медучреждениях.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»