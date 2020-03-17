В Свердловской области госпитализированы 86 пациентов с подозрением на коронавирус

13:01 | 18.03.2020

Фото: bashinform.ru

В Свердловской области под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся 86 человек. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Роспотребнадзора.



Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков отмечает, что свердловчане, вернувшиеся из заграничных поездок, госпитализированы в целях безопасности.



Напомним, в России официально зарегистрировано 114 случаев заболевания коронавирусом. В мире число заразившихся перевалило за 200 тысяч.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»