Следователи Екатеринбурга разыскивают одного из фигурантов по уголовному делу Кротова

СКР по Свердловской области объявил о розыске одного из фигурантов по уголовному делу об избиении архитектора Кротова, который позднее скончался в больнице.Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области расследуется переданное из органов полиции уголовное дело об умышленном причинении группой лиц по предварительному сговору тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть мужчины.Напомним, инцидент произошел 11 января 2020 года. Тогда Александр Кротов в кафе «Аль шам» сделал хулиганам замечание по поводу их шумного поведения. Когда он вышел компания последовала за ним и жестоко избила. В результате произошедшего утром 27 февраля архитектор скончался в больнице.Одного из соучастников избиения следователи до сих пор разыскивают.Приметы: на вид около 30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы короткие, речь без дефектов.Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просим сообщить информацию по телефону 8-912-692-08-87.