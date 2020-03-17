В Асбесте осуждена мошенница, продавшая турпутевки на 1,7 млн рублей

12:24 | 18.03.2020

Фото: labinskmedia.ru

Белоярский районный суд признал жительницу Асбеста Минзалию Загидуллину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в период с августа 2017 года по октябрь 2018 года подсудимая заключала договоры на реализацию туристических путевок. При этом, оплату за бронирование тура туроператору не производила, а денежные средства присваивала себе. Таким образом, без путевок и денег остались 19 свердловчан, а женщина обогатилась на 1,7 млн рублей.



Суд назначил Загидуллиной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»