В Свердловской области озвучили список стран, после посещения которых необходимо устроить домашний карантин

11:57 | 18.03.2020

Фото: 72.ru

Губернатор Свердловской области подписал особый указ, в котором, помимо всего прочего, перечислены страны, после посещения которых следует устроить домашний карантин и попросить сделать это всех проживающих в квартире. Срок самоизоляции – две недели.



Требование относится к гражданам, прибывшим из:



- Китайской Народной Республики,

- Республики Корея,

- Исламской Республики Иран,

- Итальянской Республики,

- Французской Республики,

- Федеративной Республики Германия,

- Королевства Испания,

- иных государств-членов Европейского Союза,

- Республики Сербия,

- Республики Албания,

- Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

- Республики Северная Македония,

- Черногории,

- Княжества Андорра,

- Королевства Норвегия,

- Швейцарской Конфедерации,

- Исландии,

- Княжества Монако,

- Княжества Лихтенштейн,

- Республики Молдова,

- Республики Беларусь,

- Украины,

- Боснии и Герцеговины,

- Ватикана,

- Республики Сан-Марино,

- Соединенных Штатов Америки.



Если вы посещали вышеперечисленные страны в феврале-марте этого года, сообщите о себе по номерам: 112 или 8 343 312 08 81.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»