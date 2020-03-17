В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который благоустроит парк Победы

11:21 | 18.03.2020

Фото: vk.com

«Служба заказчика городской хозяйства» разместила аукцион по поиску подрядчика для благоустройства парка Победы. Стартовая цена – 37,9 млн рублей.



Согласно документации закупки, подрядчику необходимо будет провести комплексное благоустройства «Парка Победы»: облагородить аллеи, цветники и три площадки для отдыха, две из которых с беседкой. Также, согласно документам, для детей различных возрастов появится несколько игровых территорий, а для спортсменов — уличные тренажёры и зона воркаута. Помимо прочего, планом предусмотрена отдельная площадка для выгула собак.



Заявки на участие в аукционе можно подать до 24 марта. Срок выполнения работ – 15 октября. Ввод объектов в эксплуатацию планируется провести не позднее 1 ноября. Гарантийный срок работ — не менее двух лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»