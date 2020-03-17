В Свердловской области сгорела иномарка

11:06 | 18.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Салде сгорел автомобиль Renault Megane. Огонь повредил моторный отсек и салон иномарки.



Сообщение на пульт диспетчера пришло в 07:53 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»