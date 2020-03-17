Жители Екатеринбурга из-за коронавируса не могут вернуться на родину из Марокко

10:54 | 18.03.2020

Фото: yandex.com

Сегодня стало известно о екатеринбуржцах, застрявших в Марокко. Средиземноморская страна приостановила транспортное сообщение с другими странами на неопределенный срок.



Как сообщает Profi.Travel с ссылкой на Генконсульство РФ в Касабланке, из южной страны будут летать эвакуационные рейсы, но даты вылетов пока не озвучены. Известно, что дипломаты собирают данные о россиянах, в том числе и екатеринбуржцах, застрявших в Марокко, их местонахождении и количестве. Также устанавливаются с ними контакты.



По данным источника Е1.RU, две девушки из Екатеринбурга сейчас находятся в Касабланке, портовом городе на берегу Атлантического океана. Еще несколько уральцев — в Марракеше.



Добавим, сейчас в южной стране пребывают более 300 российских туристов.



Если вы или ваши знакомые сейчас в Марокко, Посольство РФ в Рабате или Генеральное консульство в Касабланке просят позвонить и сообщить о себе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»