На строительство канализации в деревне Универсиады в Екатеринбурге выделят более 70 миллионов рублей

10:30 | 18.03.2020

Фото: уральский-рабочий.рф

В Екатеринбурге ищут подрядчиков для строительства канализации в деревне Универсиады. Стартовая цена за выполненные работы в сумме составляет около 70 млн рублей.



Согласно первому лоту, размещенному на сайте госзакупок, подрядчику необходимо будет реконструировать канализационную насосную станцию № 34, построить канализационный коллектор и канализации диаметром Д1000 вместо существующей Д700, необходимые для подключения объектов Универсиады. Стартовая цена данного лота - 28,8 млн рублей.



Второй лот, размещенный на сайте госзакупок, на 41,9 млн рублей – по выполнению проектно-изыскательных работ для строительства канализации на перекрестках Новокольцовская — Синарская, Синарская — Александровский бульвар, Новокольцовская — Жилая, 11.



Как сообщает Водоканал, заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 апреля 2020 года. Срок выполнения всех работ – 1 сентября 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»