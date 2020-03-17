В Екатеринбурге из-за коронавируса закрылись Оперный театр и цирк

Согласно приказу министерства культуры России, подписанному накануне вечером, свои двери для посещения закроют Оперный театр и цирк Екатеринбурга. Отметим, распоряжение касается всех федеральных организаций, к которым и относятся вышеупомянутые культурные учреждения.Пресс-секретарь театра оперы и балета Екатерина Ружьева подтвердила о прекращении работы учреждения из-за коронавируса, однако сроки карантина пока неизвестны.В свою очередь, директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова сказала, что организация не будет работать до конца марта. Также Бортникова отметила, что культучреждение вернет деньги за приобретенные билеты.Добавим, филармония продолжит работать в штатном режиме – организация относится к областному министерству культуры.