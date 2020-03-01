В Екатеринбурге реализуют проект по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма

20:28 | 17.03.2020

Фото: egd.ru

В уральской столице сегодня, 17 марта, председатель Комитета по молодёжной политике Администрации города Екатеринбурга Юлия Касимова представила членам Координационного совета стратегического развития уральской столицы актуализированный проект «Выбираю жизнь». В рамках данной программы специалисты занимаются профилактикой наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей в городе.



Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге снижается количество лиц, страдающих наркоманией. Стоит добавить, что уровень заболеваемости составляет 93 случая на 100 тысяч человек, это ниже показателя Свердловской области в полтора раза.



Реализацией проекта занимаются медики, психологи, специалисты в области социальной работы, учреждений образования и культуры.



Добавим, что во время совещания члены Координационного совета одобрили предложенную версию актуализированного проекта и рекомендовали представить его на Программный совет стратегического развития города.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»