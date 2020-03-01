Комиссия МЧС проведет проверку готовности к половодью и пожарам в Свердловской области

18:40 | 17.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Комиссия МЧС России проверит готовность к половодью и пожароопасному сезону на Среднем Урале. Специалисты из центрального аппарата ведомства будут работать с 18 по 20 мая.



Эксперты комиссии будут оценивать готовность областной подсистемы РСЧС и её муниципальных звеньев справляться с паводками и природными пожарами. Также они проверят организацию в муниципальных образованиях превентивных мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод и защиту населенных пунктов от угрозы лесных пожаров.



Особенное внимание комиссия уделит системе информирования и оповещения населения об угрозе ЧС, готовности пунктов временного размещения, созданию запасов матери материальных ресурсов для ликвидации последствий возможных ЧС.



«Специалисты проверят готовность сил и средств региона, в том числе аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Свердловской области», - подчеркнули в МЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»