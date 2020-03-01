В администрации Екатеринбурга заявили, что медики готовы к борьбе с коронавирусом

18:14 | 17.03.2020

Фото: rosminzdrav.ru

Екатеринбургские лечебные учреждения оснащены всем необходимым для борьбы с коронавирусом. К такому выводу пришли депутаты городской думы на совещании сегодня, 17 марта.



«В частности, в данное время установлен усиленный контроль за гражданами, прибывающими из неблагополучных по коронавирусу стран (КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия). Организовано их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Такие граждане подлежат изоляции по месту жительства в течение 14 календарных дней и лабораторному исследованию на новую коронавирусную инфекцию. Незамедлительно госпитализируются больные с симптомами ОРВИ», - сообщили в пресс-службе администрации города.



Кроме того, по словам начальника Управления здравоохранения Администрации города Дениса Демидова, в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора есть диагностические тест-системы для выявления вируса. Также в больницах есть аппараты искусственной вентиляции легких.



В настоящее время в екатеринбургской ГКБ №40 находятся 49 пациентов, вернувшиеся из стран, где есть заболевшие. Результаты на коронавирус у них отрицательные.



Напомним, сегодня в Екатеринбурге был выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»