Участок трассы Пермь – Екатеринбург перекроют для автомобильного движения в сторону уральской столицы

17:27 | 17.03.2020

18 марта на трассе Пермь – Екатеринбург будут введены ограничения для транспорта при движении в сторону уральской столицы. На данный момент на этой дороге идет ремонт путепровода.



В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» рассказали, что дорога будет перекрыта с 10:00 18 марта до 17:00 22 марта. Водителям предлагают объезжать закрытый участок по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м км. При возникновении пробок также можно будет выезжать на Московский тракт. А для левых поворотов на Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через развязки на 317-м и 337-м км дороги.



Напомним, что с 15 по 18 марта ограничения действовали на этой же трассе, но при движении в сторону Перми.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»