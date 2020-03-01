В столице Урала подтвердили первый случай нового коронавируса

16:43 | 17.03.2020

Фото: tsn.ua

В столице Урала лабораторно подтвердили первый случай нового коронавируса. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в свердловском управлении Роспотребнадзора.



По словам источника, зараженной оказалась девушка, прилетевшая из Италии. Ее положили в ГКБ №40 с высокой температурой. После возвращения в Екатеринбург она контактировала с таксистом, который отвез девушку из аэропорта домой, и с матерью, которую уже госпитализировали. В настоящее время оперативный штаб разыскивает таксиста.



Как заявили в пресс-службе свердловского минздрава, у них нет информации о подтвержденном случае коронавируса. В пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области пообещали уточнить оперативную информацию позже.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»