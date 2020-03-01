Спустя месяцы споров депутаты гордумы Екатеринбурга приняли положение о киосках

16:20 | 17.03.2020

Сегодня, 17 марта, депутаты екатеринбургской гордумы приняли положение об условиях размещения ларьков на территории муниципалитета. Об этом сообщает издание «МК-Урал».



Ранее депутаты не принимали положение, так как в проекте нормативно-правового акта не было указано, какой орган будет осуществлять заключение соглашений, и как будет определяться внешний вид киосков, которому они должны соответствовать. Также не были прописаны критерии, на основании которых будут предоставлять участки для размещения ларьков.



В результате депутаты гордумы утвердили положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов без доклада, потому что якобы все изменения были уже рассмотрены ранее. Так, уполномоченными органами по земле для рисков станут районные и городская администрации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»