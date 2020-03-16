Создателю приложения «Красная кнопка» Свердловский облсуд изменил меру пресечения

15:04 | 17.03.2020

Фото: efir.me

Свердловский областной суд изменил меру пресечения программисту Александру Литрееву, который ранее находился в екатеринбургском СИЗО. Задержанного отправили под домашний арест до 20 апреля и запретили пользоваться интернетом.



Напомним, что в Екатеринбурге задержали руководителя IT-компании Vee Security Россия и разработчика приложения «Красная кнопка» Александра Литреева после того, как он вместе со своей знакомой достал закладку с двумя таблетками «экстази».



Литрееву предъявили обвинение по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта». Согласно предыдущему решению Ленинского районного суда, он должен был оставаться в СИЗО до 23 марта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»