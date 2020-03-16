Ближайший матч свердловского ФК «Урал» сорвался из-за запрета на проведение спортивных мероприятий

14:40 | 17.03.2020

Фото: fc-ural.ru

У свердловского ФК «Урал» сорвался матч с ярославским ФК «Шинник». Это связано с запретом губернатора Московской области, где должна была пройти игра, на проведение спортивных мероприятий.



Так, матч1/4 Кубка России оказался перенесен на неопределенный срок. Напомним, что ранее игра также сорвалась в связи с неудовлетворительным состояниям поля стадиона ФК «Шинник»,

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»