В Екатеринбурге мошенники торгуют медицинскими масками через интернет

В Екатеринбурге увеличилось число интернет-мошенников. В связи с дефицитом защитных медицинских масок преступники начали «торговать» ими оптом.Дело не только в неоправданно завышенной цене, но и товаре, который приходит покупателям, внесшим предоплату или получающим заказ по почте, где без оплаты посылку не отдают. Информацию об этом подтвердили в екатеринбургском обществе защиты прав потребителей.Более того, пострадавшим не всегда приходят маски. Это могут быть и упаковки с бинтами, одноразовыми салфетками, носовыми платками, рассказала председатель общества Елена Зубковская.Такие интернет-магазины появляются ежедневно и исчезают они тоже быстро. К сожалению, универсального способа обезопасить себя от таких мошенников нет — в обществе защиты прав потребителей рекомендуют не покупать защитные маски через интернет.