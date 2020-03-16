В Кольцово вводится прямой рейс Екатеринбург – Советский

13:03 | 17.03.2020

Фото: ural-meridian.ru

В аэропорту Кольцово введен еще один рейс в Ханты-Мансийский автономный округ. На этот раз в город Советский. Прямые рейсы по данному маршруту будет обслуживать компания UTair.



Открытие полётов запланировано на 6 апреля. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта, рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам с вылетом из столицы Урала в 11:35. Общее время в пути составит 1 час 45 минут. Вместимость самолета составляет до 70 пассажиров.



Отметим, сейчас из Екатеринбурга выполняются прямые рейсы в четыре города, входящих в состав Ханты-Мансийского автономного округа: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Белоярский.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»