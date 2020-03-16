В Нижнем Тагиле введены дополнительные меры защиты против коронавируса

12:45 | 17.03.2020

Фото: tagilcity.ru

В связи с угрозой завоза и распространения коронавируса начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева подписала особый указ.



Согласно документу, руководителя муниципальных образовательных учреждений должны придерживаться введенных профилактических мер: усилить дезинфекционный режим, принять меры по недопущению к работе лиц с симптомами ОРВИ, обеспечить сотрудников, работающих с населением, медицинскими масками.



Как передает издание «Тагильский рабочий», в списке мер присутствуют пункты:



- При заболеваемости ОРВИ и гриппом 20% и более воспитанников (учащихся) или отсутствии сотрудников (персонала) группы и классы необходимо закрывать;



- Запрещено объединение групп в детских дошкольных учреждениях и в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях;



- Запрещены выезды детей за пределы города;



- Дано задание подготовить расчеты потребности оборудования для обеззараживания воздуха, масок (для персонала), дезинфицирующих средств на месяц работы муниципальных образовательных учреждений в условиях усиленного дезинфекционного режима;



Запрещено проведение массовых мероприятий с 16.03.2020 до особого распоряжения. Запрещена организация выезда детей за пределы города с 16.03.2020 до особого распоряжения. Кроме того, отменены все спортивно-массовые мероприятия.



Помимо прочего, на неопределенный срок переносятся конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка», всероссийский конкурс «Золотой петушок», «Театралиада-2020», 70-я городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи, II фестиваль постной кухни и другие массовые публичные мероприятия.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»