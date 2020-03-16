В Екатеринбурге осужден воришка дамских сумочек

12:26 | 17.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге осужден 26-летний житель Алапаевска, обвиняемый в грабеже.



Подсудимый с 12 по 21 июня прошлого года воровал сумки у женщин, оставляющих свои вещи на остановочном комплексе без присмотра. Молодой человек хватал их и убегал в соседние дворы. Преступник орудовал в районе остановки «Дом кино» в уральской столице, сообщает прокуратура Свердловской области.



В результате вор нанес владелицам сумочек ущерб на общую сумму более 38 тысяч рублей.



Суд назначил жителю Алапаевска 2,5 года пребывания в колонии общего режима и возмещение нанесенного женщинам ущерба.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»