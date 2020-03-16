В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице

12:10 | 17.03.2020

Фото: twitter.com

В результате проверки прокуратурой Березовского соблюдения требований федерального законодательства при назначении пособий по безработице возбуждено уголовное дело.



Установлено, что в ноябре 2019 года 36-летний березовчанин был признан безработным, в связи с чем приказом директора «Березовского центра занятости» гражданину было назначено пособие по безработице в размере девяти тысяч рублей ежемесячно. Такое решение было принято в связи с предоставлением справки о средней зарплате за три месяца по последнему месту работы, выданная от имени одной из коммерческих организаций.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, проверка показала, что предоставленная справка была сфальсифицирована, коммерческая организация ликвидирована, а «безработный» никогда в ней и не работал. Однако к моменту выяснения данного обстоятельства мошенник успел получить в качестве пособия по безработице 18 тысяч рублей.



В результате таких махинаций в отношении березовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»