В Свердловской области оштрафована директор «Управляющей компании «Стройком»

11:23 | 17.03.2020

Фото: 24warez.ru

Прокуратура Каменского района в Каменске-Уральском проверила ООО «УК «Стройком» на соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, не рассмотрены пять обращений граждан, поступивших в декабре 2019 года. Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ», граждане должны были получить ответы от организации в течение 30 дней, чего, соответственно, не произошло.



В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора «Управляющей компании «Стройком» административное дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).



В результате нарушения законодательства директор организации оштрафована на пять тысяч рублей. Помимо прочего, четыре сотрудника управляющей компании, среди которых заместитель директора по жилищному фонду, главный инженер, юрист, а также секретарь привлечены к дисциплинарной ответственности.



В ближайшее время предприятию предстоит устранить данное нарушение федерального законодательства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»